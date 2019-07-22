США объявили Иран «непосредственной угрозой» для стран Западного полушария

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что Иран и ливанская шиитская организация «Хезболла» непосредственно угрожают безопасности стран Западного полушария.

По словам Болтона, Иран и «Хезболла» якобы оказывают помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в «репрессиях, пытках и убийствах невинных венесуэльцев», а также «непосредственно угрожают безопасности региона», передает ТАСС.

«Мы продолжим разоблачать соратников Мадуро и усилия Ирана по осуществлению своей деятельности в Западном полушарии», – заявил Болтон.

Ранее Иран обвинил США в «экономическом терроризме».

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