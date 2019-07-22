Иран обвинил США в «экономическом терроризме»

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что американские санкций против Тегерана являются «экономическим терроризмом».

«Терроризм – это использование насилия и запугивания против мирных жителей с политическими целями. Таким образом, США вовлечены в экономический терроризм. Это нельзя назвать «санкциями», так как их ввели не для того, чтобы следить за исполнением закона. На самом деле, они нарушают закон», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Ирана.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана.

Глава МИД Ирана в свою очередь призвал США соблюдать договоренности.

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