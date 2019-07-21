Глава МИД Ирана призвал Трампа соблюдать договоренности прежних администраций

Президент США Дональд Трамп может способствовать устранению конфронтации с Ираном, если будет соблюдать договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф дал интервью телекомпании CNN. Его спросили о том, каким образом Трамп может добиться преимуществ для США на переговорах с Ираном, не ущемляя интересов Тегерана, передает ТАСС.

«Президент Трамп может на самом деле найти механизм, позволяющий установить мир и безопасность посредством достижения согласия и взаимопонимания, а не посредством конфронтации», – сказал Зариф.

Он отметил, что предыдущие администрации США заключали соглашения и договоры, которые обязательны для исполнения до сих пор.

«Нельзя просто заявить, что вам не нравится прежняя администрация и вам хочется пересмотреть все, о чем она договорилась. Это может быть вопросом внутренней политики для США, но не для Ирана», – отметил он.

Зариф заметил, что Трампу могут поставить в заслугу возобновление соглашения, которое «сделает безопаснее» обе страны и весь мир, а также обеспечение соблюдения международных договоров.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран «заплатит так, как никто никогда не платил», если Тегеран решится на «военные авантюры» против Вашингтона.

Иран же сообщал, что в случае снятия США санкций Тегеран ратифицирует Дополнительный протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов ядерной программы страны.

На прошлой неделе Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана.