Иран предложил США сделку

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, какие шаги Тегеран готов предпринять, если глава американского государства Дональд Трамп согласится снять антииранские санкции.

Тегеран готов ратифицировать Дополнительный протокол, хотя по условиям первоначального ядерного соглашения должен это сделать только через восемь лет после договоренностей с «шестеркой» международных посредников (были заключены в 2015 году).

Протокол предусматривает расширенные инспекции объектов ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

Guardian при этом пишет, что Иран уже соблюдает протокол, хотя тот еще не был ратифицирован. Издание задается вопросом, в чем тогда суть уступок со стороны Ирана.

Отметим, что США выдвинули 12 условий для смягчения санкций.

В воскресенье президент Ирана Хасан Роухани выдвинул условие для проведения переговоров с США. На прошлой неделе Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана. После того, как США вышли из ядерной сделки, Тегеран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке.

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