Иран выдвинул условие переговоров с США

Президент Ирана Хасан Роухани выразил готовность к переговорам с американской стороной, если Вашингтон вернется к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом Роухани заявил в ходе поездки по провинции Северный Хорасан. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты также должны снять санкции с Ирана и отказаться от экономического давления на исламскую республику, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

По словам Роухани, иранцы отказались от «политики стратегического терпения» и теперь будут давать ответ на каждый принятый против них шаг.

Ранее Тегеран заявлял, что продолжит продавать сырую нефть «при любых обстоятельствах».