Иран собрался экспортировать нефть «при любых обстоятельствах»

Тегеран продолжит продавать сырую нефть «при любых обстоятельствах», заявил руководитель иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Джереми Хантом, которому указал на «незаконность» американских санкций против Тегерана, передает ТАСС.

Зариф также призвал Лондон уважать иранские законы в связи со следствием в отношении лиц с двойным гражданством.

Напомним, Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.

Хант заявил, что Лондон беспокоит не происхождение нефти на супертанкере Grace 1, а ее возможная перевозка в Сирию, передает РИА «Новости».