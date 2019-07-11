Эксперт: США готовят морскую блокаду Ирана

«Предлагаемая США коалиция будет означать фактическую морскую блокаду Ирана и может спровоцировать начало открытого вооруженного конфликта в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя инициативу Вашингтона по созданию военной коалиции для защиты нефтяных танкеров в Персидском заливе.

«Собирать коалицию по принципу группы, которая была создана для борьбы с пиратством в Аденском заливе, и в таком виде, как предлагают США – было бы неправильно. Американцы – заинтересованная сторона, они являются одним из участников конфликта с Ираном. Потому рассматривать американские ВМС в качестве основы коалиции было бы неверно», – считает Кортунов.

Он напомнил, что коалиция, созданная в 2009 году для борьбы с сомалийскими пиратами, родилась на основе резолюций Совета Безопасности ООН, то есть там была легитимность, которой сейчас не предвидится. «Односторонний альянс, состоящий из противников Ирана, будет означать фактически морскую блокаду этой страны со всеми вытекающими отсюда последствиями», – констатировал эксперт.

«Что касается состава такой коалиции, то ВМС США могут присоединить к себе несколько единиц военно-морских сил арабских монархий залива, вот и вся коалиция. Но это не решение проблемы, это скорее усугубит ситуацию», – подчеркнул Кортунов.

По его словам, было бы лучше, если бы патрулирование Ормузского пролива и Персидского залива в целом осуществляли преимущественно те страны, которые в конфликте не участвуют.

«Это могла бы быть совместная инициатива России, Индии и Китая. И обосновать такую инициативу довольно просто. Китай и Индия являются основными получателями нефти, которая проходит через Ормузский пролив, а Россия играет большую роль на Ближнем Востоке. Поэтому такая трехсторонняя инициатива была бы эффективнее, чем коалиция, созданная под эгидой США», – полагает собеседник.

Он также добавил, что три вышеупомянутые страны занимают нейтральную позицию, они не являются оппонентами ни Ирана, ни Саудовской Аравии. А потом, когда судоходство в Ормузском проливе заработает, можно будет подключать и прибрежные государства, и западные страны.

«Но если США сейчас будут формировать свою, явно антииранскую коалицию, возможны разные неприятности и инциденты, вплоть до начала полномасштабного вооруженного конфликта, который, мне кажется, не нужен ни Ирану, ни Соединенным Штатам», – заключил Кортунов.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Позднее министерство обороны Британии подтвердило, что иранские катера попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

Пресс-служба КСИР отрицает свою причастность к инциденту в Ормузском проливе.

В свою очередь в МИД России отметили, что риск прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с последними событиями в регионе увеличился.

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон планирует создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива.