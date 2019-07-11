Эксперт: США готовят морскую блокаду Ирана

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11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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          • Да

          • Нет

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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

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            Эксперт: США готовят морскую блокаду Ирана

               11 июля 2019, 12:00
            Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
            Текст: Иван Абакумов

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            «Предлагаемая США коалиция будет означать фактическую морскую блокаду Ирана и может спровоцировать начало открытого вооруженного конфликта в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя инициативу Вашингтона по созданию военной коалиции для защиты нефтяных танкеров в Персидском заливе.

            «Собирать коалицию по принципу группы, которая была создана для борьбы с пиратством в Аденском заливе, и в таком виде, как предлагают США – было бы неправильно. Американцы – заинтересованная сторона, они являются одним из участников конфликта с Ираном. Потому рассматривать американские ВМС в качестве основы коалиции было бы неверно», – считает Кортунов.

            Он напомнил, что коалиция, созданная в 2009 году для борьбы с сомалийскими пиратами, родилась на основе резолюций Совета Безопасности ООН, то есть там была легитимность, которой сейчас не предвидится. «Односторонний альянс, состоящий из противников Ирана, будет означать фактически морскую блокаду этой страны со всеми вытекающими отсюда последствиями», – констатировал эксперт.

            «Что касается состава такой коалиции, то ВМС США могут присоединить к себе несколько единиц военно-морских сил арабских монархий залива, вот и вся коалиция. Но это не решение проблемы, это скорее усугубит ситуацию», – подчеркнул Кортунов.

            По его словам, было бы лучше, если бы патрулирование Ормузского пролива и Персидского залива в целом осуществляли преимущественно те страны, которые в конфликте не участвуют.

            «Это могла бы быть совместная инициатива России, Индии и Китая. И обосновать такую инициативу довольно просто. Китай и Индия являются основными получателями нефти, которая проходит через Ормузский пролив, а Россия играет большую роль на Ближнем Востоке. Поэтому такая трехсторонняя инициатива была бы эффективнее, чем коалиция, созданная под эгидой США», – полагает собеседник.

            Он также добавил, что три вышеупомянутые страны занимают нейтральную позицию, они не являются оппонентами ни Ирана, ни Саудовской Аравии. А потом, когда судоходство в Ормузском проливе заработает, можно будет подключать и прибрежные государства, и западные страны.

            «Но если США сейчас будут формировать свою, явно антииранскую коалицию, возможны разные неприятности и инциденты, вплоть до начала полномасштабного вооруженного конфликта, который, мне кажется, не нужен ни Ирану, ни Соединенным Штатам», – заключил Кортунов.

            Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), якобы пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

            Позднее министерство обороны Британии подтвердило, что иранские катера попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

            Пресс-служба КСИР отрицает свою причастность к инциденту в Ормузском проливе.

            В свою очередь в МИД России отметили, что риск прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с последними событиями в регионе увеличился.

            Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон планирует создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива.


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