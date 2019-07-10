Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении Ирана будут существенно усилены.

«Иран давно тайно «обогащает» [уран] в нарушение ужасной сделки на 150 млрд долларов, заключенной [бывшим госсекретарем] Джоном Керри и администрацией [экс-президента США Барака] Обамы», – написал американский президент в Twitter.

Он добавил, что санкции против Ирана в скором времени будут «существенно увеличены».

Ранее Трамп заявлял, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, и советовал Тегерану «поостеречься».

Напомним, Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.

В июле Тегеран заявил, что будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней.