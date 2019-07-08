Трамп посоветовал Ирану «поостеречься»

Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По его словам, иранской стороне «лучше поостеречься», делая заявления, касающиеся ядерной программы, передает РИА «Новости».

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что на «расширение ядерной программы» последует ответ санкциями. Как заявил госсекретарь, Тегеран ждет «дальнейшая изоляция».

Руководитель внешнеполитического ведомства США призвал государства «восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана».

По его мнению, Иран с ядерным оружием окажется «еще большей опасностью для мира».

Напомним, Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.