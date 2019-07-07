Иран поставил условие по ядерной сделке

Тегеран будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней, заявили иранские власти.

Также в заявлении говорится, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, передает ТАСС.

«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», – заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

По его словам, этот шаг направлен на сохранение соглашения.

1 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 кг. Тегеран заявил, что собирается обогащать уран на уровне выше предусмотренного сделкой.