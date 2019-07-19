Трамп: Иран заплатит так, как никто никогда не платил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «заплатит так, как никто никогда не платил», если Тегеран решится на «военные авантюры» против Вашингтона.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Иран сообщал, что в случае снятия США санкций Тегеран ратифицирует Дополнительный протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов ядерной программы страны.

На прошлой неделе Трамп анонсировал усиление санкций против Ирана.

После того, как США вышли из ядерной сделки, Тегеран начал сокращать свои обязательства по ядерной сделке.