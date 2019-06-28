Орешкин заявил об отсутствии у G20 единой позиции по ВТО

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...

Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...
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            Орешкин заявил об отсутствии у G20 единой позиции по ВТО

            28 июня 2019, 09:32

            Текст: Евгения Шестак

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            Участники саммита G20 обсудили проблемы в работе Всемирной торговой организации (ВТО), однако четкой позиции по реформированию института пока нет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

            «Все говорят о том, что нужно решать проблемы. Проблемы очевидны, это повторяют все участники саммита – это проблемы, связанные с реформированием ВТО. Но на самом деле консолидированной позиции пока нет», – сказал он по итогам первого заседания G20.

            По словам министра, Россия придерживается мнения, что ВТО является «краеугольным камнем мировой торговли», передает РИА «Новости».

            Ряд лидеров на заседании G20 выразили мнение, что необходимо добиваться более эффективного результата в работе ВТО, однако, по словам Орешкина, нет единой позиции сторон. «Если мы посмотрим, у нас есть ряд предложений – есть европейские предложения вместе с канадцами, есть китайские предложения. Все это обсуждается, но единой позиции как таковой нет», – заявил он.

            Орешкин уточнил, что «пока нет глобальных проблем в мировой экономике, пока нет глобальной рецессии, никто не торопится идти по этому треку». По его словам, глубоко прорабатывается реформа апелляционного органа, электронная торговля, субсидии в сельском хозяйстве.

            Министр также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп на заседании отметил справедливый подход к развитию экономики.

            По словам Орешкина, общая позиция присутствовала во время обсуждения этой проблематики на встрече лидеров стран БРИКС.

            Тогда лидеры пришли к выводу, что ВТО необходимо реформировать, при этом организация должна остаться лидирующим форматом в международной торговли.

            «На более широкой встрече самой «двадцатки» Трамп говорил о необходимости – как он постоянно говорит - справедливой торговли. О единых подходах к реформированию пока речи не идет», – сообщил Орешкин.

            Ранее президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите G20 со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики. 


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