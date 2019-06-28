Орешкин заявил об отсутствии у G20 единой позиции по ВТО

Участники саммита G20 обсудили проблемы в работе Всемирной торговой организации (ВТО), однако четкой позиции по реформированию института пока нет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Все говорят о том, что нужно решать проблемы. Проблемы очевидны, это повторяют все участники саммита – это проблемы, связанные с реформированием ВТО. Но на самом деле консолидированной позиции пока нет», – сказал он по итогам первого заседания G20.

По словам министра, Россия придерживается мнения, что ВТО является «краеугольным камнем мировой торговли», передает РИА «Новости».

Ряд лидеров на заседании G20 выразили мнение, что необходимо добиваться более эффективного результата в работе ВТО, однако, по словам Орешкина, нет единой позиции сторон. «Если мы посмотрим, у нас есть ряд предложений – есть европейские предложения вместе с канадцами, есть китайские предложения. Все это обсуждается, но единой позиции как таковой нет», – заявил он.

Орешкин уточнил, что «пока нет глобальных проблем в мировой экономике, пока нет глобальной рецессии, никто не торопится идти по этому треку». По его словам, глубоко прорабатывается реформа апелляционного органа, электронная торговля, субсидии в сельском хозяйстве.

Министр также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп на заседании отметил справедливый подход к развитию экономики.

По словам Орешкина, общая позиция присутствовала во время обсуждения этой проблематики на встрече лидеров стран БРИКС.

Тогда лидеры пришли к выводу, что ВТО необходимо реформировать, при этом организация должна остаться лидирующим форматом в международной торговли.

«На более широкой встрече самой «двадцатки» Трамп говорил о необходимости – как он постоянно говорит - справедливой торговли. О единых подходах к реформированию пока речи не идет», – сообщил Орешкин.

Ранее президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите G20 со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики.