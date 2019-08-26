Трамп отверг предложения по реформе ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемые предложения по реформе Всемирной торговой организации (ВТО) не удовлетворяют интересам Соединенных Штатов.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Трамп заявлял, что США могут покинуть ВТО. По мнению американского лидера, правила организации лишь помогают другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения.