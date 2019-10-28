В США назвали вероятного преемника убитого главаря ИГ

Вероятным преемником главаря террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб, является Абдулла Кардаш, сообщил американский журнал Newsweek.

По словам источника журнала в американской разведке, аль-Багдади еще в августе назначил Кардаша на высокий пост в террористической группировке, а сам остался номинальным лидером, отойдя от реального руководства действиями боевиков, передает ТАСС.

«Аль-Багдади был номинальным лидером. Он не принимал участие в операциях и повседневных делах, – сказал источник издания. – Все, чем занимался аль-Багдади – это говорил да или нет – он не занимался планированием».

Накануне ливанский телеканал Al Mayadin назвал возможных преемников главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», о ликвидации которого в воскресенье объявил президент США Дональд Трамп.

В Минобороны подчеркнули, что не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» аль-Багдади, потребовав от США доказательств ликвидации главаря террористов.

Тем временем сирийский политолог сделал предположение о реальной судьбе аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после очередной «смерти» главаря террористов.

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