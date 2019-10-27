Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади

Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства*» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» – террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра» (запрещенные в РФ группировки), передает РИА «Новости».

«Ан-Нусра», продолжил представитель российского военного ведомства, «всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ* и любого ее представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии».

«Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции», – отметил Игорь Конашенков.

Ранее в воскресенье Министерство обороны России заявило, что не располагает достоверной информацией об «очередном «уничтожении» аль-Багдади. В военном ведомстве также усомнились в реальности самой операции в отношении главаря ИГ* и ее успехе.

Напомним, Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

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