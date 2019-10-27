Минобороны усомнилось в операции США по ликвидации аль-Багдади

Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Конашенков заявил, что Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военными «операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ*.

По его словам, нарастание числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в реальности самой операции и ее успехе, передает ТАСС.

В последние дни Минобороны России не фиксировало ударов со стороны авиации США или возглавляемой ими коалиции в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил Конашенков.

«Нам неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции», – добавил Конашенков.

Ранее Трамп выразил России благодарность за то, что она открыла воздушное пространство над подконтрольными ей районами Сирии для пролета американской авиации.

Очередное заявление о ликвидации аль-Багдади не повлияет на обстановку в Сирии, сказал Конашенков. Он напомнил, что о «смерти» главаря ИГ* сообщали и прежде, однако это не имеет «абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии».

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что выступление Трампа по поводу ликвидации главаря ИГ имело «стиль боевика», и перечислил самые яркие фрагменты его речи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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