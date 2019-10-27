Соловьев оценил стиль заявления Трампа о ликвидации главаря ИГ

Телеведущий Владимир Соловьев перечислил самые яркие фрагменты выступления президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер объявил о ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

«Трамп рассказывает о ликвидации Багдади в стиле боевика», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Российский журналист перечислил самые яркие фразы Дональда Трампа: «11 детей спасены. Багдади в страхе и ужасе бежал по подземному туннелю… Багдади подорвал пояс смертника убив себя и троих своих детей... (…) Багдади умер, как собака, как трус, мир будет лучше без этого злодея».

Соловьев также обратил внимание на то, как Трамп говорит о помощи со стороны Москвы: «Россия прекрасно помогала с открытием воздушного пространства. Террористов Россия ненавидит так же, как и мы ненавидим террористов».

«Мы сказали русским: «Мы летим». Мы не сказали, какова цель, но сказали, что вы будете очень счастливы. Русские поблагодарили за предупреждение – русские были прекрасны», – приводит телеведущий слова Трампа.

Кроме того, Соловьев отметил «скромное» высказывание американского лидера: «ИГИЛ* прекрасно овладело интернетом, пожалуй лучше всех на Земле, кроме Трампа».

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России за помощь американцам.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ*.

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