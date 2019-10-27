Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ

Главарь запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб, передает ТАСС.

Трамп также сообщил, что, помимо самого аль-Багдади, были уничтожены многие сообщники главаря террористов.

Ранее СМИ сообщали о ликвидации аль-Багдади. Телеканал CNN сообщил, что операция проводилась в нехарактерном для США районе. По мнению эксперта канала, это может говорить о возможной координации Вашингтона с Москвой.

Также СМИ назвали вероятных преемников аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ*.

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