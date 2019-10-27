CNN заявил о возможной координации с Россией операции США против аль-Багдади

Операция по ликвидации главаря «Исламского государства*» (запрещено в России) проводилась в нехарактерном для США районе, что может говорить о возможной координации Вашингтона с Москвой, заявил военный аналитик телеканала CNN, экс-замдиректора АНБ Седрик Лейтон.

Телеканал отмечает, что в северо-западной Сирии без оповещения российских, турецких или сирийских сил и без разрешения воспользоваться воздушным пространством операция была бы невозможна, передает RT.

«Возможно, кто-то из местных игроков вроде Турции что-то знал; что-то могли знать и русские. Дело в том, что ликвидация аль-Багдади идет на руку обеим сторонам. Так что возможно, что все было именно так. Однако, по моему мнению, я бы скорее сказал – до тех пор, пока мы не узнаем подробностей, – что операция эта прошла без оповещения каких-либо местных игроков», – заявил Лейтон.

По его словам, особенно сложно было бы провести такую операцию без разрешений на полет.

«Особенно с учетом того, что правила в этом воздушном пространстве во многом диктует российская авиация, а также помня о напряженной обстановке в этом районе. Не исключено, что США и Россия решили посотрудничать в этой области, однако этот вопрос, разумеется, необычайно сложен», – заявил аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». После этого СМИ сообщили, что речь идет о ликвидации Абу Бакра. Сообщалось, что он погиб, подорвав на себе жилет смертника. Также появились кадры предположительной операции США.

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