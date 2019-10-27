Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил благодарность странам, оказавшим американской стороне помощь в операции по ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак, передает РИА «Новости».

По словам американского лидера, Россия «отлично» повела себя, пропустив вертолеты США над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации главаря ИГ*.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб.

Телеканал CNN ранее сообщал, что операция проводилась в нехарактерном для США районе. По мнению эксперта канала, это может говорить о возможной координации Вашингтона с Москвой.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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