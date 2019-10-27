Сирийский политолог сделал предположение о реальной судьбе аль-Багдади

Вашингтон действительно мог уничтожить главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, либо американцы могли скрыть его время, преследуя собственную целью, считает сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи.

По словам ад-Дерзи, большинство исламских политических движений, возникших в XX веке, подчиняются американской повестке. Он напомнил, что аль-Багдади был заключенным в американской тюрьме «Букка» в Ираке, где и радикализировался, передает РИА «Новости».

Сирийский политолог считает, что, как показали последние действия ИГ*, группировка стремится изменить структуру. По его мнению, аль-Багдади могли скрыть, чтобы впоследствии он возглавил новую группировку.

«Для этого нужно не только сменить название, но и убрать с политической арены аль-Багдади – так же, как в свое время пропал Усама бен Ладен, и американцы утверждали, что избавились от его тела, бросив в море», – заявил эксперт, отметив, что существует множество вопросов о произошедшем.

Объявление Дональда Трампа, уверен сирийский эксперт, символизирует начало «нового этапа отношений США с исламистскими группировками». «У них будут новые названия, новое руководство, но функции, хотя будут казаться новыми, будут в рамках работы этих группировок как инструментов Вашингтона для недопущения изменений в международном балансе и построения нового мирового порядка, опирающегося в первую очередь на Россию и Китай», – подчеркнул ад-Дерзи.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Он заявил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб. Трамп также выразил благодарность России и другим странам за помощь американцам.

Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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