Курды раскрыли подробности операции по ликвидации главаря ИГ

Командующий вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди рассказал подробности операции по ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади.

Абди сообщил, что «разведывательная работа на земле и точечное преследование» главаря ИГ* продолжались пять месяцев. «Мы благодарим всех, кто внес вклад в эту большую работу», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал заявление о некоем «очень важном событии». После этого СМИ сообщили, что речь идет о ликвидации аль-Багдади. Предположительно, он погиб, подорвав на себе жилет смертника.

Телеканал CNN сообщил, что операция по ликвидации главаря ИГ проводилась в нехарактерном для США районе. По мнению эксперта канала, это может говорить о возможной координации Вашингтона с Москвой.

Также СМИ назвали вероятных преемников аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.

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