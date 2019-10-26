Бутина объяснила, почему частично признала вину в США

Вернувшаяся из заключения в США Мария Бутина рассказала подробности своего уголовного дела, и почему она частично признала вину в американском суде.

Россиянка пояснила, что пошла на частичное признание вины в нерегистрации иностранным агентом США, поскольку ее все равно бы признали виновной, передает RT.

«Я в чем вину-то свою признала – в нерегистрации иностранным агентом. Человек, который не сделал ничего нелегального, не взял никаких денег, в моем случае нет пострадавших и никого, с кем бы я сговаривалась», – рассказала она.

По ее словам, в документах единственным ее криминалом была нерегистрация.

«То, что они меня уже потом за это в тюрьму посадили, – это уже вопрос к тому, что они пытались этим добиться», – сказала Бутина.

Россиянка заявила, что боролась бы до конца, если бы ей предложили международный суд. А так ее могли судить те, кто смотрят американское телевидение и верят в «страшную российскую агрессию».

Бутина утверждает, что ее борьба только началась и в ближайшее время она расскажет правду о своем заключении в американской тюрьме.

Также россиянка рассказала, что на нее оказывалось давление. За 10 дней до того, как она подписала обвинительные документы, ее посадили в изолятор.

Напомним, Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР, о том, как проходила ее депортация, а также о первой просьбе к матери.



