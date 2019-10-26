Бутина рассказала о депортации не по плану

Мария Бутина сообщила, что до самолета в Россию ее доставляли с вооруженной охраной, держали часами взаперти, еду и воду ей приходилось выпрашивать.

Бутина сообщила в интервью Sputnik и RT по пути в Москву, что «все было не по плану». Ей выдали «корешок, на котором написано, что меня должны забрать в восемь утра», однако забрали ее в шесть часов, «до того как выпустили всех на завтрак», передает РИА «Новости».

Чтобы провести девушку по территории, всех заключенных заперли в их блоках, а россиянку вели в темноте.

«Я пять месяцев жила в общем режиме. Вот зачем это шоу было опять устраивать?», – недоумевает Бутина.

После ей выдали заработанные за пять месяцев в тюрьме деньги.

«Наличными. Долларами. Стопочками разложили. Сложили в конверт, сказали: «Мария, положите в карман». За каждый месяц мне удалось заработать 28 долларов 80 центов (около 1800 рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказала девушка.

Когда ее отвели, то вновь «заперли в клетке».

«Я попыталась добиться завтрака – мне какие-то там хлопья выдали. Даже завтрак не был предусмотрен», – продолжает она.

Далее на двух машинах – одна для нее, вторая для охраны – Бутину доставили в распределительный миграционный центр.

«Опять же не дали никакой еды. Разогрели что-то, что нашли у себя в холодильнике. Воду просила – дефицит воды в Америке что ли? В конечном итоге просидела четыре часа в пустой камере. Потом меня забрали, довезли до аэропорта», – сказала она.

Первый перелет в этот день она совершила из Таллахасси в Майами, откуда после должна была вылететь в Россию. В Майами ее конвоировали шесть сотрудников полиции в полной экипировке с оружием.

«Что ж я опасная такая что ли? Опять везли куда-то, опять в клетку засунули. В этой клетке не закрывалась дверь. В конечном итоге приставили стул и посадили маршала, чтобы я что, не вырвалась из той клетки что ли?», – сказала Бутина.

Здесь девушку накормили хлебом.

«Мне звонок обещали – папе позвонить. В конечном итоге ребята из «Аэрофлота» мне здесь помогли. Хоть папе написали. Меня опять обманули. Мне обещали один звонок родителям: сказать, когда рейс мой прилетает», – возмущается россиянка.

В помещении, где содержалась Бутина, туалет был ничем не огорожен, через стекло можно было все видеть.

«И потом уже задним ходом привезли меня к самолету, дали мне корешок и сказали мне: «До свидания», – завершила она рассказ о последнем дне на территории США.

Бутина отметила, что до последнего не верила в освобождение в назначенный день. Осознание пришло лишь в момент, когда самолет взлетел в Майами и взял курс на Москву.

Она отметила, что в США ее часто обманывали, и первым крупным обманом было то, что ее отказались выпустить под залог, хотя она не совершала ничего, заслуживающего этого, и поместили в одиночную камеру.

«Потом – когда на оглашении приговора появился этот дополнительный срок. Поэтому я конца не верила», – пояснила девушка.

Напомним, американский суд счел Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

В тюрьме США она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР.