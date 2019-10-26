Спецдокладчик ООН назвала бесчеловечным содержание Бутиной в одиночной камере

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что продолжительное содержание россиянки Марии Бутиной в одиночной камере – бесчеловечно.

Калламар указала, что не расследовала дело Бутиной, однако считает, «длительный срок в одиночном заключении является формой бесчеловечного обращения и, следовательно, нарушением международных обязательств в области прав человека», передает РИА «Новости».

Напомним, Бутина несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение. Ей разрешали выходить лишь на пару часов ночью, при этом на свежий воздух россиянку не выпускали.

22 сентября 2018 года благодаря усилиям дипломатов и адвокатов для Бутиной закончился период «административной сегрегации» (изоляции). Ее перевели на общий режим, однако 21 повторно поместили в одиночную камеру, представляющую собой стальную клетку размером с парковочное место для машины.

Это произошло из-за того, что россиянка поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий.

В одиночной камере американской тюрьмы, где девушка находилась до конца декабря, не было включено отопление. Россиянку снова не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь.

Состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии. В общей сложности она провела в полной изоляции более трех месяцев.

В пятницу, 25 октября, Бутина после депортации из США вылетела в Москву рейсом «Аэрофлота». Сообщалось, что экипаж самолета перевел ее в бизнес-класс.

Рейс совершит посадку в аэропорту Шереметьево в 12.15 мск в субботу. Девушку встречают ее отец и младшая сестра.