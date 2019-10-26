Отец Бутиной прилетел в Москву

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, освобожденной из заключения в США, прилетел в Москву, чтобы встретить дочь.

Он сообщил, что «прилетел в Москву», ждет дочь, передает ТАСС.

«Из Барнаула я прилетел один, здесь ко мне присоединилась младшая дочь. Волнуюсь, мы готовы встречать Машу», – добавил он, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу вечером россиянка Мария Бутина после депортации из США вылетела в Москву рейсом «Аэрофлота». Сообщалось, что экипаж самолета перевел ее в бизнес-класс.

Рейс совершит посадку в аэропорту Шереметьево в 12.15 мск в субботу.

В апреле суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».