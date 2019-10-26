Депортированную из США Бутину в самолете перевели в бизнес-класс

Гражданка России Мария Бутина, депортированная на родину после 18 месяцев в американской тюрьме, рассказала, что экипаж самолета угостил ее тульским пряником и перевел в бизнес-класс.

После того завершения набора высоты самолетом бортпроводники предложили Бутиной перейти из хвоста самолета в бизнес-класс, а также, по словам россиянки, угостили ее пряником, передает РИА «Новости».

Бутина призналась, что первым делом хочет обнять отца, который приедет встречать ее в «Шереметьево».

«Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны», – сказала Бутина по пути в Москву.

О том, как ее доставляли к самолету из тюрьмы в Таллахасси, россиянка подробно рассказывать не стала, отметив лишь, что «это было длительное приключение». «Меня перебрасывали перебежками. Но, к счастью, доставили», – сказала Бутина.

Россиянка также рассказала, что в понедельник, 28 октября, из Москвы отправится в родной Барнаул.

Напомним, в пятницу вечером россиянка Мария Бутина после депортации из США вылетела в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот». В апреле суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

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