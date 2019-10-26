Бутина вылетела из Майами в Москву

Гражданка России Мария Бутина вылетела из Майами (штат Флорида) в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот» после депортации властями США, сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Рейс SU 111 из Майами прибывает в аэропорт Шереметьево в районе полудня субботы, передает ТАСС.

Накануне Бутину перевели в США в другую тюрьму в рамках процесса депортации в Россию.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

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