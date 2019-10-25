Бутину перевели в другую тюрьму в США

Россиянку Марию Бутину после отбытия наказания в США перевели в иммиграционную тюрьму в рамках процесса депортации в Россию.

Это учреждение находится в штате Флорида, сообщила иммиграционная служба США, передает РИА «Новости».

В пятницу, 25 октября, российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вернется в Россию утром 26 октября.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».