Стало известно время возвращения Бутиной в Россию

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, когда осужденная американским судом россиянка Мария Бутина вернется в Россию.

Антонов пояснил, что в пятницу ее переведут из тюрьмы во Флориде в миграционный центр Майами. Из Майами россиянка «в тот же день вылетит в Москву», передает РИА «Новости».

Прибыть в Россию Бутина должна «утром 26 октября», сообщил посол со ссылкой на Госдеп.

Он выразил надежду, что «на этом закончится самый тяжелый этап в жизни» Бутиной.

Антонов пожелал россиянке «скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний».

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».