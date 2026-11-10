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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    10 ноября 2026, 06:35 • Новости дня

    Госдума анонсировала две пенсионные выплаты в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне, чья пенсия поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца, получат в декабре 2026 года две выплаты: за текущий месяц и досрочно за январь, сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

    «Причина переноса связана с новогодними каникулами с 31 декабря по 10 января. Период с 1 по 8 января включает праздничные дни, 9 и 10 января выпадают на выходные», – заявил Говырин ТАСС.

    По его словам, досрочный перевод распространяется на страховые, социальные и накопительные пенсии работающих и неработающих пенсионеров. При почтовой доставке действует отдельный январский график.

    Отдельное заявление для праздничного переноса подавать не требуется, перевод проведут автоматически. При дате выплаты во второй половине месяца деньги поступят в январе по обычному графику, добавил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации всех пенсий, пособий и других социальных выплат с 1 февраля 2027 года.

    Также доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин отметил возможность получения некоторыми российскими пенсионерами сразу двух страховых пенсий в декабре.

    7 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров

    The Telegraph: Власти стран Европы начали массово сокращать пенсионные выплаты

    В Европе завершилась «золотая эра» пенсионеров
    @ REUTERS/Christian Hartmann

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства приступили к урезанию расходов на пенсионное обеспечение и повышению возраста выхода на заслуженный отдых из-за старения населения и дефицита бюджетов.

    Европейские государства начали сокращать финансирование пенсионных систем из-за бюджетных трудностей и старения населения. По данным газеты The Telegraph, это происходит даже несмотря на угрозу потери голосов пожилых избирателей.

    Британский премьер Энди Бернэм выступил с инициативой об изменении с 2030 года схемы индексации пенсий, которая исключит учет роста зарплат. Для пенсионеров эти меры обернутся потерями около 1,6 тыс. фунтов в год.

    В Румынии под давлением Евросоюза на фоне двузначной инфляции пенсии заморожены на два года, начиная с 2025-го. Правительство Франции также планирует ограничить индексацию для выплат, превышающих 1260 евро в месяц. Повышение пенсионного возраста до 64 лет в стране было отложено до выборов 2027 года на фоне протестов.

    Чехия урезала дополнительную индексацию выплат, а власти Словакии привязали возраст выхода на пенсию к ожидаемой продолжительности жизни – к 2030 году он достигнет 64 лет.

    По словам эксперта Организации экономического сотрудничества и развития Эндрю Рейли, средний пенсионный возраст не менялся с 1970-х годов. По оценкам аналитиков, в дальнейшем странам Европы потребуются новые реформы для финансирования выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанская газета El Pais сообщила о риске остановки выплаты пенсий на Украине без финансовой поддержки ЕС.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть европейских пенсий и социальных выплат на военные расходы.

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    7 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО

    Герой России Сайбель рассказал о мотивации ветеранов СВО после слов Путина

    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что слова президента Владимира Путина об элите и «своих ребятах» вдохновили участников спецоперации на работу на гражданской службе.

    Возвращающиеся к мирной жизни ветераны специальной военной операции стремятся приносить максимальную пользу стране, отметил депутат.

    «Слова президента, действительно, вдохновили ребят, фронтовиков. Конечно, важное слово «элита», но еще важно, когда [президент сказал] «свои ребята». Для нас это прямой вызов стать членами его команды. Поэтому многие ребята сегодня стараются, даже вернувшись на гражданку, максимально быть полезными», – сказал Сайбель.

    По словам депутата, бывшие участники спецоперации активно вовлекаются в работу общественных организаций, направленную на поддержку военнослужащих и членов их семей. Бывшие фронтовики также идут в политику, не требуя высоких должностей и беря на себя обязанности муниципальных депутатов и глав маленьких районов ради изменения страны к лучшему, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин неоднократно называл ветеранов спецоперации элитой и будущим России. В феврале 2025 года на встрече с занимавшим должность губернатора Брянской области Александром Богомазом глава государства попросил не забывать про его ребят. Позднее с аналогичной формулировкой он обратился к руководителю Иркутской области Игорю Кобзеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал отношение главы государства к семьям защитников Родины примером для чиновников.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    8 ноября 2026, 06:09 • Новости дня
    Стала известна дата начала работы в России самозапрета на звонки из-за рубежа

    В Госдуме напомнили сроки начала работы самозапрета на звонки из-за рубежа

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 марта 2027 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на входящие вызовы из-за рубежа через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры (МФЦ), рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

    Эта мера поможет сократить число случаев телефонного мошенничества, передает РИА «Новости».

    «Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», – заявил Немкин.

    По его словам, порядок подключения и отключения ограничения должен быть максимально простым, чтобы им могли воспользоваться люди с разным уровнем цифровой грамотности.

    Особенно актуален этот инструмент будет для пожилых граждан, которые часто становятся жертвами телефонных аферистов.

    Депутат добавил, что мошенники часто представляются сотрудниками банков или госучреждений, оказывая психологическое давление.

    Ограничение международных звонков поможет сократить такие контакты, хотя и не гарантирует полной защиты, так как злоумышленники могут использовать и российские номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Госдума приняла закон, позволяющий абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

    В мае на портале «Госуслуги» решили добавить функцию самозапрета на звонки с зарубежных номеров.

    В феврале Минцифры сообщило о намерении доработать меру о запрете международных звонков без согласия абонента.

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    7 ноября 2026, 09:14 • Новости дня
    Розничную продажу вейпов запретили 17 российских регионов

    Законы о запрете продажи вейпов приняли в 17 субъектах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что власти 17 субъектов России приняли решения о введении запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

    Власти 17 субъектов России ввели запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, сообщил Вячеслав Володин.

    По его словам, соответствующие ограничения уже действуют в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях. Аналогичные меры приняты в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Якутии, Чувашии, Удмуртии, Северной Осетии и Республике Алтай.

    Парламентарий добавил, что еще в 39 регионах ведется работа над разработкой аналогичных законов. Таким образом, свыше 60% субъектов страны пошли по пути введения ограничений на продажу электронных сигарет, при этом эксперты фиксируют снижение количества магазинов с подобной продукцией.

    Володин напомнил, что полномочия по ограничению торговли электронными системами доставки никотина были переданы регионам федеральным законом в июне 2026 года на основании обращений граждан. «Наша задача – сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей», – подчеркнул председатель Госдумы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать использование российскими субъектами права на запрет продажи вейпов.

    Также парламентарий призвал регионы изучить практику введения ограничений на розничную торговлю электронными сигаретами.

    Кроме того, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили об обсуждении введения экспериментального запрета на продажу вейпов на региональном уровне.

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    7 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    Итальянские полицейские пригрозили забастовкой из-за низких пенсий

    Правоохранители Италии анонсировали участие во всеобщей забастовке 20 ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь профсоюза полицейских Silp CGIL Пьетро Колапьетро заявил, что итальянские стражи порядка намерены присоединиться ко всеобщей забастовке 20 ноября из-за невыполненных обещаний правительства о специальных пенсиях.

    Итальянские полицейские недовольны отсутствием в проекте бюджета на 2027 год обещанного финансирования пенсионной системы для силовых структур, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    «Мы обязательно выйдем на улицы во время всеобщей забастовки 20 ноября», – заявил Колапьетро.

    Генеральный секретарь профсоюза Siulp Феличе Романо отметил, что при выходе на пенсию в 60 лет сотрудники получают лишь 1,2–1,3 тыс. евро, на которые трудно прожить. В организации назвали бюджетные решения правительства обманом, раскритиковав планы потратить 251 млн евро на временный набор вспомогательных сотрудников с пониженной зарплатой на один год.

    Сами полицейские в чатах признаются в желании снять форму и присоединиться к протестам против роста стоимости жизни и ухудшения условий труда. К их требованиям присоединились военные профсоюзы и представители пожарной службы, предупредившие о готовности выйти на улицы в случае отказа правительства от переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце организаторы забастовки в Риме против политики итальянского правительства заявили об участии в акции 100 тыс. человек.

    Союз базовых профсоюзов объявил всеобщую забастовку в знак протеста против милитаризации и роста цен.

    Итальянское «Движение 17 октября» подготовило тактические указания для участников протестов.

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    7 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости в России превысила 27 тыс. рублей

    Средний размер пенсии по старости в России превысил 27,3 тыс. рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средний размер пенсии по старости в России на 1 октября 2026 года составил более 27,3 тыс. рублей, следует из данных Социального фонда.

    За год средний размер пенсии работающих и неработающих граждан увеличился на 2 123,62 рубля и достиг 27322,54 рубля, передает ТАСС.

    При этом средняя пенсия по старости работающих пенсионеров составила 25253,88 рубля, неработающих – 27882,08 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила об индексации всех пенсий, пособий и других социальных выплат с 1 февраля 2027 года.

    В четверг в Социальном фонде России назвали граждан, выходящих на пенсию в 2027 году.

    В тот же день средний размер пенсии превысил 30 тыс. рублей в 12 российских регионах.

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    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    8 ноября 2026, 02:03 • Новости дня
    Средняя пенсия в России выросла почти на 10 тыс. рублей за пять лет

    Средний размер пенсии в России за пять лет вырос на 10 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Средний размер пенсии в России за пять лет увеличился практически на 10 тыс. рублей, достигнув 25,4 тыс. рублей.

    Средний размер пенсионного обеспечения работающих и неработающих пенсионеров в РФ в октябре 2026 года составил 25 480 рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

    В октябре 2021 года эта сумма составляла 15 850 рублей. Таким образом, средняя пенсия выросла более чем на 9,6 тыс. рублей.

    Ранее в Соцфонде сообщили, что мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения получат право выхода на пенсию по старости в 2027 году при наличии определенного стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Социальный фонд сообщил о превышении средним размером пенсии по старости в России на 1 октября 2026 года отметки в 27,3 тыс. рублей. В четверг средний размер пенсии в 12 российских регионах превысил 30 тыс. рублей. В прошлом месяце глава Соцфонда Сергей Чирков заявил о росте средней страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2027 году до 30 тыс. рублей.

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    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

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    8 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Госдуме назвали банкротство единственным способом списания долгов за ЖКХ

    Депутат Свищев назвал банкротство единственным способом списать долги за ЖКХ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев заявил, что процедура банкротства является единственным законным механизмом для полного списания долгов за жилищно-коммунальные услуги.

    «Процедура банкротства – единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные», – заявил Свищев. По его словам, задолженности, возникшие до подачи заявления, могут быть аннулированы по решению суда, передает РИА «Новости».

    Парламентарий отметил, что банкротство не освобождает от текущих платежей за свет, воду и тепло. Кроме того, суд может отказать в списании при намеренном уклонении от оплаты. Сама процедура требует расходов на услуги финансового управляющего.

    При долге от 50 до 500 тыс. рублей возможно внесудебное банкротство через МФЦ, а при большей сумме потребуется обращение в арбитражный суд. Депутат также предупредил об опасности попыток переждать трехлетний срок исковой давности, так как в это время начисляются пени и возможно отключение ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее юрист Михаил Лаврухин объяснил механизм проверки начислений за жилищно-коммунальные услуги.

    Также Банк России предложил учитывать долги граждан по алиментам и ЖКХ при оценке долговой нагрузки.

    Кроме того, Верховный суд России запретил включать в платежные поручения за ЖКХ задолженность старше трех лет.

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    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

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    8 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Суды отказались от негласного приоритета матерей в спорах о детях

    Депутат Госдумы Голубева заявила об отмене приоритета матери в спорах о детях

    Tекст: Денис Тельманов

    Суды при определении опеки над детьми начали оценивать дела индивидуально и отказались от негласного приоритета матери, сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Дарья Голубева.

    Отказ от автоматического преимущества женщины при определении места жительства ребенка закреплен в постановлении пленума Верховного суда России, передает ТАСС.

    «В российской судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери в спорах о детях, особенно если речь шла о малышах дошкольного возраста. Однако постановление пленума Верховного суда РФ № 10 жестко фиксирует: само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой», – заявила Голубева.

    Она пояснила, что ребенка оставят с отцом, если он докажет большую вовлеченность в воспитание и наличие лучших жилищных условий.

    Мать может лишиться опеки в случае асоциального образа жизни или отсутствия дохода без уважительных причин. В такой ситуации закон симметричен, и алименты придется платить женщине.

    Главным критерием для суда остаются интересы ребенка. Инстанции обязаны учитывать его привязанность к каждому из родителей, возраст, а также нравственные качества и материальное положение бывших супругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о праве судов отказать мужчине в разводе при беременности супруги или наличии ребенка младше одного года.

    В январе правительство утвердило план по введению обязательной досудебной медиации для разрешения семейных споров.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России признал рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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    9 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуме одобрили проект об ответственности филиалов иностранных банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять законопроект о распространении на филиалы иностранных банков ответственности за финансовые нарушения.

    Документ разработан в связи с недавним разрешением таким организациям обслуживать юридических лиц, передает РИА «Новости». Новые нормы призваны устранить правовой пробел и исключить необоснованные преференции для иностранных банков перед российскими кредитными организациями.

    Уголовный кодекс дополняется статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Наказание предусмотрено за блокирование доступа в помещения, отказ передать документы и сокрытие баз данных, повлекшие крупный ущерб.

    Кроме того, упоминание филиалов зарубежных кредитных организаций вносится в действующие статьи о фальсификации финансовых документов, незаконных валютных операциях, дискредитации Вооруженных сил и махинациях с арестованным имуществом. Ответственность будет наступать в случаях, когда подобные действия создали помехи или привели к прекращению работы учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума обязала российские финансовые организации размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг.

    В январе нижняя палата парламента приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование.

    В прошлом году в Госдуму внесли поправки об увеличении для банков штрафов за нарушения при продаже финансовых продуктов.

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    9 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    В Госдуме одобрили увеличение штрафов за дискредитацию армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за хулиганство, дискредитацию Вооруженных сил России и ряд других правонарушений.

    Нижней палате парламента рекомендовано принять проект в первом чтении. Инициатива, внесенная правительством в октябре, предлагает увеличить нижние и верхние границы штрафов за такие нарушения, как хулиганство, продажа алкоголя детям, курение в неположенных местах и дискредитация Вооруженных сил, передает ТАСС.

    Изменения затронут несколько статей КоАП. В пояснительной записке подчеркивается, что индексация штрафов необходима для обеспечения адекватности наказания текущей экономической ситуации в стране. «Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре правительство предложило вдвое увеличить штрафы за правонарушения, угрожающие общественному порядку и безопасности.

    В прошлом году Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности для иноагентов.

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