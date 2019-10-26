Бутина рассказала о 52 часах допроса в ФБР

Допросы в ФБР, в общей сложности продолжавшиеся 52 часа, были ни о чем, заявила вернувшаяся из американского заключения домой россиянка Мария Бутина.

Бутина заявила, что допросы были «ни о чем», передает РИА «Новости».

«Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет. В подтверждение правильности и правдивости моих слов они дали мне письмо, которое подтверждает, что они верят во все, что я сказала. И все, что я сказала, подтверждено документами», – сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.

Однако главной темой, к которой постоянно возвращались агенты, были ее отношения с зампредом Центорбанка Александром Торшиным.

«Ну почему вот вы с Торшиным вот это делали? Все никак поверить не могли, что люди иногда просто делают хорошие дела, потому что они верят в дружбу между государствами, потому что у людей есть общие моральные принципы и они, например, борются за право на самозащиту», – сказала она.

По словам девушки, ФБР подняло информацию и фотографии о ней с ее 15 лет, собрало данные о ее друзьях и бабушках.

«Это все была попытка, все эти 52 часа, продемонстрировать, что они делают что-то важное, что вот там вот что-то такое мы обсуждали. Ничего такого мы не обсуждали. Это было чисто сделано для демонстрации, для СМИ», – уверена Бутина.

Россиянка призналась также, что не ожидала ареста, так как жила иллюзией о верховенстве права в США. Даже после дачи показаний в комитете сената по разведке и первого обыска у себя дома она не верила, что можно предъявить обвинение невиновному человеку.

«В новостях про меня писали всякие гадкие статьи, но я посмеивалась над этим, потому что я же знаю, что это абсурд. Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам. Это сюрреализм какой-то», – считает она.

Девушка отметила, что ее сообщения в Twitter, в том числе на основании которых ей предъявили первоначальные обвинения в шпионаже, были ужасно переведены.

«У нас есть выражение «Техника на грани фантастики». Так что слово техника должно переводиться как, не знаю, technics. Его перевели как equipment (оборудование, вооружение). И поставили как «Secret equipment». Техника на грани фантастики это не секретное оборудование, так нельзя переводить», – привела пример Бутина.

По ее словам, она поверить не могла, что кто-то может на основе этого составить обвинение.

«Я думаю, что они правда считали, что они кого-то там поймали, но прежде чем человека арестовывать, надо какие-то основания иметь. Не просто в тюрьму засунуть, а дальше разберемся, как это в моей ситуации было», – продолжила она.

По мнению Бутиной, после 52 часов общения агенты ФБР поняли, что у нее нет секретов.

«Наверное, как разобрались, (решили, что) надо ж меня хоть в чем-то обвинить», – полагает россиянка.

Напомним, суд США счел Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

В американской тюрьме она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным. В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию.