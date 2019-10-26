Бутина вернулась в Москву

Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

Россиянка прилетела рейсом SU 111, передает РИА «Новости».

Бутина прошла паспортный контроль. Ее встретили отец и официальный представитель МИД Мария Захарова.

В пятницу, 25 октября, Бутина после депортации из США вылетела в Москву рейсом «Аэрофлота». Сообщалось, что экипаж самолета перевел ее в бизнес-класс.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». В Штатах она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время она содержалась в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

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