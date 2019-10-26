Бутина рассказала о первой просьбе к матери

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26 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

Незаконная добыча сирийской нефти указывает на то, что США стали на этой территории оккупантамиФото: facebook.com/mod.mil.rus
США организовали в Сирии незаконную добычу и транспортировку нефти. Это доказывают снимки космической разведки России. За безопасность добычи отвечают американские военнослужащие и наемники. В Минобороны происходящее называют бандитизмом. Полукриминальный бизнес приносит США не менее 30 млн долларов ежемесячно. На что идут эти деньги и почему американцы лично, а не через посредников, контролируют этот процесс? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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              Бутина рассказала о первой просьбе к матери

              26 октября 2019, 14:07

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Мария Бутина рассказала, что попросила маму к своему возвращению из США приготовить пять куриц и купить бананы, так как этого было очень мало в американской тюрьме.

              Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что попросила маму запечь в духовке пять куриц, передает РИА «Новости».

              «Все пять. С чесночком, как положено. Я все пять их съем», – сказала она.

              По словам Бутиной, в тюрьме каждый четверг был куриный день, который оборачивался борьбой за куриные ножки.

              «Потому что куриные ножки маленькие, а есть хочется. И это единственное настоящее мясо, которое дают. Не суррогат, а настоящее мясо», – пояснила россиянка.

              Кроме того, девушка попросила заготовить бананы, которые, несмотря на то, что всегда есть в изобилии в продаже на воле и стоят они недорого, в тюрьме почему-то давали «только по праздникам».

              «Мама готовиться к встрече начала давно, все по меню у меня уточняла. Я старалась, честно вам скажу, поддерживать ее в этой беседе. А на самом деле ведь не важно, что я буду есть, во что буду одеваться», – продолжила Бутина.

              По ее словам, такое планирование встречи помогло ей и ее матери психологически.

              Напомним, Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

              В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР, а также о том, как проходила ее депортация.


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