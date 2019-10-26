Бутина рассказала о первой просьбе к матери

Мария Бутина рассказала, что попросила маму к своему возвращению из США приготовить пять куриц и купить бананы, так как этого было очень мало в американской тюрьме.

Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что попросила маму запечь в духовке пять куриц, передает РИА «Новости».

«Все пять. С чесночком, как положено. Я все пять их съем», – сказала она.

По словам Бутиной, в тюрьме каждый четверг был куриный день, который оборачивался борьбой за куриные ножки.

«Потому что куриные ножки маленькие, а есть хочется. И это единственное настоящее мясо, которое дают. Не суррогат, а настоящее мясо», – пояснила россиянка.

Кроме того, девушка попросила заготовить бананы, которые, несмотря на то, что всегда есть в изобилии в продаже на воле и стоят они недорого, в тюрьме почему-то давали «только по праздникам».

«Мама готовиться к встрече начала давно, все по меню у меня уточняла. Я старалась, честно вам скажу, поддерживать ее в этой беседе. А на самом деле ведь не важно, что я буду есть, во что буду одеваться», – продолжила Бутина.

По ее словам, такое планирование встречи помогло ей и ее матери психологически.

Напомним, Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР, а также о том, как проходила ее депортация.