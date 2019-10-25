Начались совместные учения России и Сербии

Под Белградом стартовали учения российско-сербской группировки сил и средств ПВО «Славянский щит – 2019», сообщило Минобороны.

«В рамках совместного учения на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на учебно-боевое дежурство по противовоздушной обороне города Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, в четверг в Минобороны России сообщили, что дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства.

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