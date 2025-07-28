Tекст: Дарья Григоренко

«Почти все западные страны знают, что атаки по ЗАЭС в свое время осуществляла украинская сторона. Надо сказать, что в последнее время непосредственно по станции украинцы не работают, они наносят удары поблизости – это промышленная площадка и город Энергодар. Но всем известно, кто этим занимается», – отметил Ульянов на пресс-конференции, передает ТАСС.

В пятницу мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские военные начали обстрел города. Ранее при атаке украинского дрона на парковке ЗАЭС повреждения получили семь гражданских автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июля рядом с ЗАЭС начался пожар, пламя не дошло до территории самой станции.