Ростех увеличил боекомплект комплекса «Корнет» в четыре раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» расширила боевые возможности противотанкового комплекса «Корнет», передает РИА «Новости».

пресс-релизе сообщается, что холдинг «Высокоточные комплексы» разработал решение, позволяющее использовать на любой пусковой установке этого комплекса кассету с четырьмя новыми легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличило боекомплект комплекса вчетверо и расширило спектр типовых целей.

В Ростехе добавили, что специалисты «Высокоточных комплексов» обеспечили возможность установки кассеты с четырьмя «Булатами» вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку «Корнета». Новый боеприпас позволяет использовать комплекс для поражения целей, для которых стандартная ракета была избыточной по мощности. В настоящее время «Булат» проходит опытно-войсковую эксплуатацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт, позволяющий управлять сразу тремя противотанковыми комплексами «Корнет-ЭМ». Комплекс «Корнет» показал высокую эффективность и пробил башни всех танков противника насквозь. Россия запланировала продемонстрировать систему «Корнет» с дистанционным пультом на выставке IDEX-2025.