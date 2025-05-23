Ростех показал пульт для управления тремя «Корнет-ЭМ» одновременно

Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск

Эксперт Кнутов: Основной задачей генерала Мордвичева станут успехи в зоне СВО

Tекст: Анастасия Куликова

«Назначение Андрея Мордвичева главкомом сухопутных войск логично. Генерал-полковник проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в ДНР. Их освобождение способствовало перелому в ходе введения боевых действий и началу интенсивного продвижения в Донбассе», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Оценивая опыт военного, спикер указал: «Мордвичев – талантливый командир. Такие люди умеют налаживать координацию разных родов войск: начиная от беспилотной авиации, заканчивая артиллерией и штурмовыми отрядами».

«Кроме того, если смотреть на карту боевых действий не по отдельным направлениям, а целиком, то будет очевидно: войска, продвигаясь на одном направлении, создают условия для прорыва частей на другом. И судя по всему, Мордвичев в этом понимании показал себя с лучшей стороны», – указал эксперт.

Теперь перед новым главкомом будет поставлено несколько задач, считает аналитик. «Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательно освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», – сказал Кнутов.

Он напомнил, что ВС России уже практически вышли в Днепропетровскую область, есть успехи в Харьковской области в районе Купянска, а также в Сумской области, где бойцы постепенно набирают темп для потенциального выхода к Сумам. «Другими словами, при таком раскладе нужен командир, который способен обеспечивать успехи армии», – акцентировал аналитик.

Если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности. «Всех военных потребуется обучить тем навыкам, которые нужны в условиях реальных боевых действий», – уточнил собеседник. Кроме того, генерал-полковнику – в случае завершения СВО – предстоит работать над усилением обороны на границе с Финляндией, странами Прибалтики и Польши.

Пока же стоит ожидать некоторых изменений в Сухопутных войсках, в первую очередь – кадровых. «Когда в должность вступает новый главком, естественно, он собирает свою команду – проверенных людей, понимающих его с полуслова. На это нужно смотреть трезво и не искать каких-то подводных течений», – указал специалист.

«Также возможны изменения в стратегии. Каждые три-четыре месяца обновляются тактические приемы, меняется вооружение. В условиях боевых действий важна гибкость, скорость принятия решений на основе обстановки. И на мой взгляд, Мордвичев обладает этими качествами», – заключил Кнутов.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт. Он заменит на посту Олега Салюкова, который 15 мая указом Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

«Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – отметил Белоусов, его слова приводит «Красная звезда».

Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году он окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил России имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 года. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой.

После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба был назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.

В период СВО он принимал участие в боях за взятие Мариуполя (ДНР), а также Авдеевки (ДНР) как командующий войсками группировки «Центр». Имеет звание Героя России, которое получил в 2024 году, ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медали.

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