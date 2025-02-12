Россия решила показать на IDEX-2025 комплекс «Корнет» с дистанционным пультом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» впервые представит на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с дистанционным пультом управления. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева, новый пульт позволяет вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса, что значительно повышает безопасность расчета.

Руководитель отметил, что пульт разработан на отечественной компонентной базе и соответствует высоким стандартам надежности и эргономичности. По мнению Оздоева, «Корнет» демонстрирует высокую адаптивность технологий, характерную для российских вооружений. Управляемая ракета комплекса «Корнет-Э», с определенными изменениями, используется как авиабоеприпас Х-БПЛА на ударных дронах.

На выставке также представят облегченную версию комплекса «Корнет» – «Булат». Оздоев добавил, что все варианты «Корнета» продолжают совершенствоваться, особенно в методах наведения, что повышает их точность и эффективность. По его словам, военные дают положительные отзывы о способности ракеты легко поражать цели даже в укрытиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, продемонстрируют на этой же выставке, а экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.