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    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Западная русофобия дает шанс вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    28 комментариев
    12 февраля 2025, 09:09 • Новости дня

    Россия решила показать на IDEX-2025 комплекс «Корнет» с дистанционным пультом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке IDEX-2025 представят комплекс «Корнет» с дистанционным пультом, позволяющим управлять системой из укрытия.

    Госкорпорация «Ростех» впервые представит на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с дистанционным пультом управления. Об этом пишет РИА «Новости».

    По словам индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева, новый пульт позволяет вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса, что значительно повышает безопасность расчета.

    Руководитель отметил, что пульт разработан на отечественной компонентной базе и соответствует высоким стандартам надежности и эргономичности. По мнению Оздоева, «Корнет» демонстрирует высокую адаптивность технологий, характерную для российских вооружений. Управляемая ракета комплекса «Корнет-Э», с определенными изменениями, используется как авиабоеприпас Х-БПЛА на ударных дронах.

    На выставке также представят облегченную версию комплекса «Корнет» – «Булат». Оздоев добавил, что все варианты «Корнета» продолжают совершенствоваться, особенно в методах наведения, что повышает их точность и эффективность. По его словам, военные дают положительные отзывы о способности ракеты легко поражать цели даже в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ, продемонстрируют на этой же выставке, а экспортный вариант российского танка Т-90 «Прорыв» впервые покажут на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

    10 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India

    Су-57 вызвал огромный интерес на авиационной выставке в Индии

    Су-57 произвел фурор на выставке Aero India
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж, привлекая многочисленных зрителей и делегации из разных стран, особенно из Индии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель Су-57Э привлек к себе внимание на международной авиационно-космической выставке Aero India, вызвав фурор, пишет ТАСС.

    Экспортная модификация самолета, управляемая заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом, собрала вокруг себя множество зрителей и участников мероприятия.

    Рядом с экспозицией истребителя постоянно отмечается повышенная концентрация зрителей. Уличную экспозицию посетили делегации из нескольких зарубежных стран, которые проявили значительный интерес к российскому самолету. Богдан тепло приветствовал гостей российской экспозиции и обменивался с ними рукопожатиями, особенно тепло встретив индийских коллег.

    Помимо статической экспозиции, Су-57Э в рамках Aero India проведет тренировочные полеты 10 февраля, а уже 11 февраля состоится первый демонстрационный полет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали, что российский Су-57 является лучшим по боевой испытанности среди аналогов, Индия пообещала оценить возможности этого истребителя, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов его производства.

    Коментарии (11)
    11 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности

    Глава ОАК сообщил о преимуществах сверхзвуковой дальности и маневренности Су-57

    Су-57 назвали лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель Су-57, оснащенный сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником, обладает уникальной способностью поражать цели за пределами возможностей средств поражения противника, что делает его передовым в боевых действиях.

    Истребитель пятого поколения Су-57, разработанный ОКБ Сухого, обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ему превосходство в мире, сообщает ТАСС.

    Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 единственный в своем роде самолет, который оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником. Благодаря этому, он демонстрирует лучшие в мире показатели сверхзвуковой дальности, продолжительности полета и маневренности.

    Су-57 также спроектирован так, чтобы уничтожать цели, находясь за пределами возможностей средств поражения противника. Бадеха уточнил, что малозаметность самолета позволяет ему успешно реализовывать задачи в условиях боевых действий и активной радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что Су-57 реально применяется на поле боя и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

    Комплекс бортового оборудования Су-57 позволяет интегрировать различную информацию в режиме реального времени. Это осуществляется с помощью системы информационной поддержки пилота, в которую внедрены элементы искусственного интеллекта. Такая система дает возможность пилоту принимать решения за доли секунды, что обеспечивает преимущество в воздушных боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за превосходства российского Су-57. На выставке Aero India российский истребитель Су-57 произвел фурор, привлекая внимание своей технологичностью и боевыми возможностями. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57, что влияет на мировой авиационный рынок.

    Коментарии (9)
    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Коментарии (0)
    10 февраля 2025, 11:11 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства Су-57

    ОАК достигла темпов производства Су-57 для экспорта и нужд Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод увеличил темпы производства истребителей Су-57, обеспечивая как экспортные поставки, так и потребности Министерства обороны.

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, занимающийся производством истребителей пятого поколения Су-57, достиг новых темпов производства, передает ТАСС. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал, что эти темпы позволяют удовлетворить потребности Министерства обороны, а также обеспечить экспортные поставки зарубежным партнерам.

    Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, который подтвердил свою эффективность в реальных боевых условиях. Самолет способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для радаров противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия намерена оценить возможности российского истребителя Су-57 для возможного приобретения. В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности среди современных истребителей. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским войскам новые партии истребителей Су-34 и Су-57.

    Коментарии (2)
    9 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Индия пообещала оценить возможности российского Су-57

    Замминистра обороны Индии заявил об оценке возможностей Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийское министерство обороны оценивает российский истребитель Су-57 и ждет его демонстрационного полета на выставке Aero India 2025.

    Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар подтвердил, что его страна оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57. Он отметил, что окончательное решение о возможной покупке самолета будут принимать индийские вооруженные силы.

    Кумар также подчеркнул, что индийская сторона с нетерпением ожидает впечатляющего выступления Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности, а Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка российских Су-57Э позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны. Покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран.

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    11 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    Су-57Э впервые продемонстрировал высший пилотаж на выставке Aero India

    Российский Су-57Э совершил первый демонстрационный полет на Aero India

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель Су-57Э совершил первый демонстрационный полет в рамках международной выставки Aero India-2025, продемонстрировав высший пилотаж под управлением Героя России Сергея Богдана.

    На международной авиационно-космической выставке Aero India-2025, проходящей в Бангалоре, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил свой первый демонстрационный полет, как сообщает ТАСС. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, который продемонстрировал высший пилотаж на этом современном воздушном судне.

    Самолет находился в воздухе около десяти минут, предоставляя зрителям возможность оценить его маневренные способности и современные технологии, применяемые в авиационном производстве России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э.

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    11 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    В России создали защитную систему «Купол» от беспилотников

    Россия разработала систему «Купол» с ИИ для защиты предприятий от беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система «Купол» с искусственным интеллектом создана для обнаружения и подавления беспилотников на предприятиях, она уже интегрирована в охранные контуры нескольких объектов.

    Система обнаружения и подавления беспилотников «Купол», оснащенная искусственным интеллектом, разработана в России и уже внедрена на нескольких предприятиях, сообщает ТАСС.

    Программно-аппаратный комплекс включает в себя станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и радиоэлектронного подавления «Трель». Вся программная часть системы разрабатывается российской компанией, и ее технологии позволяют работать с измененными сигналами беспилотников.

    Руководитель новосибирского предприятия Влада Козина отметила, что система «Купол» не просто устанавливается, а интегрируется в существующую структуру безопасности предприятия, что делает ее схожей с концепцией «умного дома». Это позволяет системе постоянно адаптироваться к новым технологиям и требованиям заказчиков. Например, система может быть дополнена «умными» камерами для визуального мониторинга.

    Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин подчеркнул, что нейросетевые решения системы позволяют фильтровать радиолокационный фон и отсеивать ненужные сигналы, такие как сигналы от борт-систем авиации. Это особенно важно для предприятий, расположенных в городской среде, где высокий уровень радиопомех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Сообщалось, что «Народный ВПК» вырос в настоящую силу в 2024 году. Также разработан российский робот-андроид БРЧ-1 для боевых действий.

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    11 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов

    На презентации Су-57Э в рамках Aero India собралось более ста журналистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке Aero India в Индии представили экспортную версию истребителя Су-57Э. Мероприятие привлекло более сотни журналистов из России и других стран, что свидетельствует о большом интересе к российской авиационной технике.

    На выставке Aero India, проходящей в Бангалоре, Индия, состоялась презентация экспортной версии российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Как сообщает ТАСС, мероприятие было организовано компанией «Рособоронэкспорт» и вызвало значительный интерес среди представителей зарубежных СМИ.

    На уличной экспозиции, где был представлен Су-57Э, собрались более ста журналистов из России и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности.

    Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

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    10 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии

    Россия заняла первое место в поставках оружия Индии, превысив 30% доли рынка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии, достигнув более 30% от общего объема закупок индийской армии, рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Россия заняла лидирующую позицию в военно-техническом сотрудничестве с Индией, сообщает РИА «Новости». Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев уточнил, что доля России в поставках продукции военного назначения для индийских вооруженных сил превышает 30%. Эти данные охватывают период с 2015 по 2025 год и были озвучены накануне выставки Aero India 2025.

    Михеев отметил, что Россия является важнейшим партнером Индии в оборонной сфере. Это сотрудничество включает широкий спектр вооружений и технологий, которые продолжают укреплять военные возможности индийской армии. Также на выставке обсуждались перспективы развития и модернизации военной техники.

    В ходе другой презентации на форуме «Армия-2024» «Рособоронэкспорт» совместно с Ростехом и ОАК представили модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. По словам Михеева, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки по поводу поставок этих самолетов. В ближайшее время ожидается спрос на 40 единиц Як-130М. Некоторые страны также выразили желание модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные самолеты Як-130.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия приняла на вооружение истребитель собственной разработки, а также пообещала оценить возможности российского Су-57, в то время как «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на Aero India.

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    10 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    ОДК решила представить на Aero India новейшие двигатели для самолетов и вертолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ОДК впервые продемонстрирует на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В, разработанные для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов соответственно.

    Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) государственной корпорации «Ростех» впервые представит на авиасалоне Aero India в Бангалоре новый двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации и двигатель ВК-650В для легких вертолетов, сообщает ТАСС.

    ОДК планирует продемонстрировать полноразмерный макет двигателя 177С, который отличается повышенной тягой и меньшим расходом топлива. Этот двигатель может использоваться как на самолетах с установками предыдущего поколения, так и на новых моделях.

    Двигатель 177С, имеющий ресурс в 6 тыс. часов, был разработан для эксплуатации в составе самолетов Су-30МКИ, которые локализованы в Индии на мощностях корпорации HAL. В отличие от базового АЛ-31ФП, новый двигатель отличается улучшенными характеристиками при тех же габаритах. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет меньшего расхода топлива на всех режимах работы.

    На выставке будет представлен и турбовальный двигатель ВК-650В, уже получивший в России сертификат типа и готовый к серийному производству. Этот двигатель предназначен для российских вертолетов «Ансат» и Ка-226Т, но его конструкция позволяет использовать его и на других вертолетах. Заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов отметил, что двигатель ВК-650В подходит для применения как на российских, так и на зарубежных легких вертолетах.

    Кроме того, ОДК покажет двигатель АЛ-55Э, предназначенный для учебно-тренировочных самолетов. Он специально разработан для индийского самолета HJT-36. Модульная конструкция АЛ-55Э обеспечивает высокую технологичность и снижает эксплуатационные расходы, что делает его эффективным решением для учебных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который послужит для создания и других российских самолетов и вертолетов, а также Ростех анонсировал испытания гибридного двигателя на базе ВК-650В.

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    10 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Россия впервые представила «Ланцет-Э» на выставке в Индии

    Россия продемонстрировала комплекс «Ланцет-Э» на Aero India 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия представила на выставке Aero India 2025 в Индии экспортную версию комплекса «Ланцет-Э», используемого в зоне СВО, что стало его первым показом в этой стране.

    Россия впервые продемонстрировала экспортный вариант беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке Aero India 2025, сообщает ТАСС.

    Это первый случай, когда данная модель была показана в Индии. Комплекс включает в себя носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э», а также «Изделие 51-Э» и разведывательный дрон Z-16-Э.

    Представители Рособоронэкспорта отметили, что комплекс «Ланцет-Э» выделяется на рынке благодаря успешному применению в реальных боевых условиях, преимущественно в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал показ комплекса «Ланцет» на выставке ADEX 2024 в Баку, а также занимается его активным продвижением в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

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    11 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    ОАК начала испытания БПЛА для создания смешанной системы на базе Су-57

    ОАК провела испытания беспилотников для интеграции с Су-57 в смешанной системе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила испытания беспилотников, предназначенных для интеграции с истребителем Су-57 в рамках создания смешанной сетеориентированной системы.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершила испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для интеграции с истребителем пятого поколения Су-57. Глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что цель заключается в создании смешанной сетеориентированной системы, где беспилотники будут работать совместно с пилотируемыми самолетами, передает ТАСС

    Бадеха отметил, что использование беспилотников в паре с Су-57 позволит выполнять боевые задачи более скрытно и повысит оперативность и продолжительность нахождения боевой системы в воздухе.

    Открытая архитектура бортового оборудования истребителя Су-57 и высокоскоростные линии связи будут основными элементами, обеспечивающими эффективное взаимодействие с беспилотными аппаратами различных классов. В ОАК уверены, что это значительно расширит возможности боевой системы и сделает ее более гибкой и адаптивной к различным задачам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского истребителя Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, покорив своей маневренностью и новейшими технологиями, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этого самолета.

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    11 февраля 2025, 11:59 • Новости дня
    Индийские летчики выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э

    Индийские летчики испытали VR-тренажер российского истребителя Су-57Э на Aero India

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На международной выставке Aero India индийские летчики образовали очередь к VR-тренажеру Су-57Э, представленному Объединенной авиационной корпорацией в рамках экспозиции Рособоронэкспорта.

    На международной авиакосмической выставке Aero India в Бангалоре индийские летчики активно используют возможность опробовать тренажер российского истребителя Су-57Э. Тренажер оборудован технологиями виртуальной реальности и представлен на стенде Объединенной авиационной корпорации. Экспозиция проходит в рамках выставочной программы Рособоронэкспорта, сообщает ТАСС.

    Су-57Э является новейшим многофункциональным истребителем пятого поколения. На данный момент выставка открыта только для специалистов, и индийские пилоты активно выстраиваются в очередь, чтобы испытать возможности виртуального тренажера. «Российский Су-57 – невероятная машина. Для меня было очень интересным опытом опробовать тренажер этого истребителя», – отметил один из индийских летчиков .

    Истребитель Су-57Э также демонстрируется в рамках выставки под управлением заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана, который является Героем России. 11 февраля состоялся первый демонстрационный полет российского истребителя на Aero India. Выставка завершит свою работу 14 февраля, проходя на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за успеха российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, а глава ОАК сообщил о достижении высоких темпов производства этих самолетов.

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    10 февраля 2025, 12:18 • Новости дня
    Применяемые в зоне СВО дроны «Калашникова» решили впервые показать за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны концерна «Калашников», применяемые в зоне СВО, впервые будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, где покажут гражданские версии БЛА.

    Концерн «Калашников» представит гражданские версии своих беспилотных летательных аппаратов на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Экспозиция будет включать БЛА вертикального взлета и посадки «Голиаф-Р» и «Каракурт-Р», а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Эти аппараты ранее успешно прошли апробацию в зоне специальной военной операции (СВО).

    Выставка IDEX 2025 пройдет с 17 по 21 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Это мероприятие является одной из крупнейших международных выставок вооружений, и участие в ней открывает новые возможности для «Калашникова» в плане международного сотрудничества и экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году «Калашников» установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия, а также разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем, и представил новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях.

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    11 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для бронетехники

    KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для тяжелой бронетехники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно завершил испытания новых двигателей для бронетехники, учитывая опыт эксплуатации в зоне специальной военной операции.

    Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно завершил испытания крупной партии двигателей для тяжелой бронетехники, сообщает РИА «Новости».

    Двигатели были модернизированы с учетом замечаний, выявленных в ходе эксплуатации в зоне специальной военной операции (СВО). Эти двигатели будут установлены на различные виды техники, включая боевые машины пехоты и десанта, комплексы ПВО «ОСА», артиллерийские установки и танки Т-72Б.

    Официальный представитель предприятия заявил, что испытания включали дизельные двигатели таких моделей, как УТД-20, В-84, В-46 и Д-12. «Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания, достигнув максимальных оборотов на испытательных стендах», – отметил представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что Министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года, а также KMZ успешно испытал патрульный катер для МЧС.

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    11 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    ВВС США приостановили работы над элементами МБР Sentinel

    ВВС США остановили разработку командно-пусковых элементов МБР Sentinel из-за затрат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские ВВС приостановили проектирование и строительство командно-пусковых элементов и инфраструктуры МБР Sentinel из-за увеличения затрат на проект до 141 млрд долларов.

    Военно-воздушные силы США приостановили работы по проектированию командно-пусковых элементов и инфраструктуры для новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, сообщает ТАСС. Это связано с реструктуризацией расходов по программе. Представитель ВВС США заявил, что корпорации Northrop Grumman поручено остановить проектирование, тестирование и строительство связанных объектов, таких как стартовые установки на авиабазах Ванденберг и Хилл.

    Вместе с тем, командование ВВС проводит оценку, какие еще направления в разработке следует приостановить или пересмотреть. Ранее сообщалось, что изначальная стоимость проекта выросла на 81% и достигла 141 млрд долларов. Это стало причиной для реструктуризации программы, о которой было объявлено в июле 2024 года.

    Гендиректор Northrop Grumman Кэти Уорден в конце января заявила, что реструктуризация займет от 18 до 24 месяцев. Она добавила, что корпорация активно сотрудничает с Пентагоном для оптимизации решений, связанных с программой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктура ядерного оружия США устаревает и требует модернизации. Пентагон сообщил о продлении программы межконтинентальной ракеты Sentinel. Тем не менее, Пентагон может отказаться от программы американской МБР Sentinel из-за значительных задержек в ее реализации.

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