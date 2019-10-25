Песков ответил на вопрос о создании российской военной базы в ЦАР

Тема создания российской военной базы в Центральноафриканской Республике не обсуждалась на встрече президентов России и ЦАР Владимира Путина и Фостена-Арканжа Туадеры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает «Интерфакс».

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.