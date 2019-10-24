Кремль потребовал от американских военных покинуть Сирию

Все иностранные военные должны покинуть Сирию, только российские военнослужащие находятся в арабской республике легитимно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что конечной целью является полный вывод из Сирии любых иностранных вооруженных сил. «Это позиция, которую разделяют и Москва и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», – заключил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии. Высокопоставленный источник в администрации США рассказал, для чего в Сирии остаются американские военные.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.

По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».

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