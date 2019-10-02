Появилось фото подписанной «формулы Штайнмайера»

В Сети появилось фото документа, закрепляющего «формулу Штайнмайера» с подписью представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Фото обнародовал главный редактор радио «НВ» Валерий Калныш в Facebook.

Подписи под документом также поставили представители России, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно документу выборы в ЛНР и ДНР пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона. О выводе войск и передаче контроля над границей Украине в документе не сказано.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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