Парки Казани и Краснодара получили премии World Urban Parks 2019

Парк «Лебяжье» в Казани и парк Сергея Галицкого в Краснодаре получили награды в номинации Eurasian Park Awards премии International Large Urban Parks Awards, присуждаемой за вклад в развитие парков и общественных пространств.

«Парк в Краснодаре – одно из лучших пространств, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия. И самое приятное, что парк сделан на деньги мецената, силами одного конкретного человека, который очень любит свой город. А казанский парк «Лебяжье» – возрожденное озеро, исчезнувшее было 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России», – сказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова на церемонии награждения, передает РИА «Новости».

Золотым призером премии стал парк Bosque de Chapultepec в Мексике, серебро вручили парку Shakespear Regional Park в Новой Зеландии, а бронза досталась сразу двум паркам – Queen's Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии. Также был отмечен турецкий парк Нasan Celal Guzel Millet Bahcesi в городе Газиантеп.

Кроме того, награду за сохранение наследия получил доктор Киата Тана – создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardens by the Bay, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также премию за индивидуальный вклад в развитие парковой культуры получил норвежский ландшафтный архитектор Торгейр Соренсен, который руководит департаментом по управлению парками и улицами в Ставангере.

Всемирный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября. Его участниками стали более 1500 делегатов из 23 стран, среди них ведущие архитекторы, урбанисты, ландшафтные дизайнеры и проектировщики.

Ранее сообщалось об открытии «Парка ангелов» на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово.