На месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Парк ангелов»

В Кемерово на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в память о погибших открыли «Парк ангелов».

Площадь «Парка ангелов» составляет 1,8 гектара. Пространство разделено стеной с водопадом на две части: одна состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем, а также светомузыкальной башни и ротонды, а вторая – предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместилась детская площадка, фонтан-шутиха для малышей, амфитеатр для отдыха взрослых, передает РИА «Новости».

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри – имена всех погибших во время пожара. В память о 60 погибших в парке высадили 60 сосен.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, целью создателей парка было сделать не место скорби, а «место памяти и место силы».

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.