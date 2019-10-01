Страны Ближнего Востока купили новейшие российские РЛС

Несколько ближневосточных государств купили у России новейшие загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-НЭ», сообщил военно-дипломатический источник.

Покупатели получат РЛС в течение полутора-двух лет, передает ТАСС.

По словам источника, контракты заключены с «дружественными России» странами.

«Резонанс-НЭ» способен обнаружить малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты.

Напомним, о сделке стало известно на фоне провала западных систем ПВО в Саудовской Аравии.