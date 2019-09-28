Израиль неубедительно защищает Patriot в Саудовской Аравии

Средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом, предположили в Израиле. Однако, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу «Хмейним».

Экс-глава израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин объяснил провал ПВО Саудовской Аравии, вооруженных американскими комплексами Patriot, при отражении атаки низколетящих ракет и дронов. По мнению Рубина, саудовская система ПВО «ослепла», так как ее датчики отслеживали цели только над горизонтом. Кроме того защиту воздушного пространства усложняет большая территория страны.

Инженер добавил, что Эр-Рияду подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» – он позволил бы саудитам обнаруживать и сбивать даже низколетящие объекты.

Напомним, атака на нефтяную инфраструктуру компании Saudi Aramco произошла 14 сентября. В результате Саудовская Аравия временно потеряла половину нефтедобычи, что вызвало скачок цен на энергоносители. Ответственность за нападение взяли йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы), но им мало кто поверил. В США обвинили Иран в причастности к атакам. В Эр-Рияде тоже говорили, что нападение было совершено с помощью беспилотников иранского происхождения – и не с территории Йемена.

Что касается неудачной попытки отразить налет, то председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заверил, что ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить подобную атаку. По его словам, многоуровневые оборонительные возможности смогут снижать риск таких атак. Он заверил, что США работают с союзниками в регионе, чтобы сообща повысить такие оборонительные возможности.

На этой неделе в Пентагоне рассказали о планах разместить по просьбе Саудовской Аравии еще две батареи ЗРК Patriot, одну (противоракетную) систему THAAD, четыре радара Sentinel и около 200 военных, чтобы усилить «противовоздушную и противоракетную оборону королевства и ее критически важной военной и гражданской инфраструктуры». «Это развертывание увеличивает и без того значительное присутствие американских войск в регионе», – сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Заявление Рубина оказалось спорным. Инженеру возразил главный редактор журнала «Национальная самооборона» Игорь Коротченко. Он напомнил, что система ПВО Саудовской Аравии готовилась и развертывалась с помощью американцев и «оказалась неэффективной в целом». «Не были проанализированы и учтены все угрозы», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

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По словам эксперта, в Сирии защита российской авиабазы «Хмейним», которая неоднократно отражала атаки вражеских дронов, организована по другому принципу. Кроме сосредоточенных на базе зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 там находятся зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», которые обладают возможностью не только прикрывать стационарные объекты, но и группировки войск. Кроме того, комплекс умеет в движении поражать цели, «на что не способен больше ни один комплекс ПВО в мире».

«Система ПВО строится по принципу многоэшелонированности. Параллельно с этим развернуты радиолокационные станции, которые контролируют абсолютно все высоты, и факт подлета беспилотника выявляется заранее. После этого в боевой режим приводятся ЗРК «Тор-М2», которые – как средства последнего рубежа – уничтожают эти беспилотники на дальних подступах к базе со стопроцентной эффективностью. За последнее время было уничтожено более сотни беспилотников», – пояснил собеседник.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков также считает мнение Рубина весьма субъективным. «Основная территория Саудовской Аравии – это так называемая зона пустынь. При размещении комплексов Patriot всегда учитывается рельеф местности, чтобы исключить «конус слепоты», где РЛС ЗРК не видят цели. Также надо учитывать и то, что Patriot – это секторальные ПВО, то есть они «видят» не на 360 градусов, а определенный сектор, поэтому их размещают особым образом, чтобы не было «конусов слепоты». Но помимо Patriot там стояла пушечная система Skyguard-Sparrow, чтобы отстреливать низколетящие цели. Утверждения израильского специалиста на половину не соответствует действительности.

Рубин пытается спасти репутацию американским «Патриотам», мол, комплексы не так разместили. Но ведь там же были американские специалисты, которые должны были учесть рельеф местности.

Заявление Рубина – не самая удачная попытка оправдать бездействие американских «Патриотов», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Коротченко убежден, что если бы у Саудовской Аравии стояли на вооружении комплексы «Тор-М2», то с помощью российских специалистов по противовоздушной обороне можно было бы выстроить иную систему ПВО с прикрытием наиболее важных объектов и «саудиты гарантированно отразили бы подобный налет».

«Но поскольку саудитов готовили американцы и дали свою технику, то саудиты получили то, что получили – вполне закономерный провал как самих США, так и ПВО, которая оказалась не адаптированной к существующим реалиям и вызовам. Россия давно предлагает саудитам военно-техническое сотрудничество, но они ограничиваются отдельными закупками.

В основном все яйца они сложили в американскую корзину, и вот побились эти яйца.

Теперь им, наверное, больно, горько и обидно, что не воспользовались российским предложением, но еще, как говорится, не поздно», – уверен Игорь Коротченко.

В свою очередь Леонков согласился со словами Рубина о том, что будь в распоряжении саудитов «Панцири», налет беспилотников мог обернуться провалом.

«Работа российских «Панцирей» и «Торов», которые обороняют базу «Хмейним», как подтверждается нашим Минобороны, сбили все беспилотники, которые запускались в сторону базы. Наши комплексы работают эффективно. Но это не значит, что американские комплексы и Skyguard-Sparrow не могут работать. Ранее появлялась информация, что Patriot, чья ракета стоит почти 2 млн долларов, сбил беспилотник стоимостью 200 долларов. То есть вопрос не в технических особенностях, а в том, как пользоваться этими средствами ПВО, это вопрос технического характера, почему не сбили», – подытожил Алексей Леонков.

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