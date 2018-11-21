США собрались направить в Турцию делегацию из-за С-400

В ближайшие недели в Турцию прибудет американская делегация, чтобы высказать опасения в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Он заявил, что турецкая сторона «постоянно слышит о возможных проблемах и угрозах для американских истребителей F-35 в свете размещения С-400», но подчеркнул, что Анкара «всегда информировала партнеров» о своих действиях, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet Daily News

Демир указал, что обсуждение С-400 продолжается более года, но раньше в Турцию никогда «не приезжала группа экспертов, которая бы разъяснила все возможные технические риски», хотя Анкара не раз предлагала осуществить такой визит.

«Теперь после всего они заявили, что в ближайшие недели направят к нам команду специалистов», – сказал он.

По словам Демира, закупка С-400 не означает, что турецкая сторона «удовлетворила все потребности в обеспечении безопасности воздушного пространства», Турция готова обсудить и приобретении ЗРК Patriot.

Напомним, в конце декабря Турция допустила одновременную покупку С-400 и ЗРК Patriot.