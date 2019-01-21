Мэй захотела дописать установившее в Ирландии мир соглашение

Глава британского правительства Тереза Мэй рассматривает возможность изменения Белфастского соглашения 1998 года, сообщают СМИ.

В соглашение, которое завершило 30-летнее кровавое противостояние между католиками-республиканцами и протестантами-лоялистами, Мэй хочет внести пункт о том, что власти Великобритании выступают против границы между Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Таким образом Лондон хочет уберечь Brexit от проблемы «бэкстопа» – режима пребывания Северной Ирландии в рамках европейского рынка.

Во вторник парламент Британии отверг предложенную премьер-министром Великобритании сделку с ЕС по Brexit. Тем не менее британские законодатели отказались выражать недоверие правительству Мэй.