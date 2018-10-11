Временный глава Пентагона нецензурно отозвался о F-35

Патрик Шанахан, временно возглавляющий военное ведомство США, на высокопоставленных встречах в Пентагоне резко раскритиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35, сообщают американские СМИ.

Источник из числа бывших высокопоставленных чиновников США рассказал, что Шанахан называл F-35 нецензурным словом (литературный перевод этого слова – «потерпел неудачу» – прим. ВЗГЛЯД) и заявлял, что в корпорации Lockheed Martin «не знают, как осуществить программу (создания истребителя пятого поколения)», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Временный глава Пентагона, еще будучи заместителем министра обороны США, неоднократно «смешивал с грязью» программу F-35 на заседаниях ведомства, называя ее «несостоятельной», и подвергал критике генерального директора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, сообщил другой источник, бывший чиновник администрации Трампа.

«Цена, финансовые прогнозы, это слишком дорого, мы не сможем это обеспечить», – сказал собеседник Politico, процитировав Шанахана.

Кроме того, исполняющий обязанности главы американского военного ведомства, до этого 31 год проработавший в корпорации Boeing, якобы высказывал мнение о том, что эта компания справилась бы с созданием стелс-истребителя лучше.

Отметим, что ранее в Пентагоне уже признавали, что F-35 «погряз в проблемах».

Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы с самолетами F-35 обнаруживаются регулярно. Так, в декабре стало известно о дефектах высокотехнологичного покрытия этих истребителей. В октябре все их полеты приостанавливались из-за неисправности в трубках подачи топлива. Из-за неисправности топливной трубы в сентябре произошло крушение F-35.