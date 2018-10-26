Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 из-за неисправности

Полеты некоторых истребителей F-35 временно приостановлены после обнаружения новой неисправности.

«Совместная правительственная и отраслевая техническая группа завершила оценку труб подачи топлива в двигателе на самолетах F-35. В дополнение к ранее выявленной неисправности обнаружено две трубки подачи топлива, которые требуют проверки», – цитирует заявление управления совместных программ Пентагона Marine Times.

Пресс-секретарь управления не стал называть точное количество самолетов, полеты которых приостановлены. Но источник сообщил, что речь идет о двух десятках.

Напомним, в начале октября были прекращены полеты F-35 для устранения дефекта топливной трубы в двигателе. Из-за этой неисправности в конце сентября произошло крушение одного из F-35 в Южной Каролине.

Ранее в Пентагоне признавали, что F-35 «погряз в проблемах» – в частности, в проекте самолета обнаружилось около 1 тыс. «явных недоработок», также американское военное ведомство уличали в попытках скрыть критические дефекты истребителя.